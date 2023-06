Diefstal - Emmastraat- Raamsdonksveer

Omschrijving

Een van de mannen loopt die middag de winkel in, de ander blijft buiten. Waarschijnlijk op de uitkijk. De man in de winkel heeft veel interesse voor kostbare spullen. Eerst voor de koffiezetapparaten voorin de winkel. Hij checkt even of ze vast staan, of dat ze makkelijk mee te nemen zijn. Maar dit soort kostbare spullen zitten goed vast aan de tafel. De man geeft niet zomaar op en loopt zo nog even rond in de winkel. Dan valt zijn oog op een steelstofzuiger. Net buiten beeld pakt hij hem, zet ‘m klaar en loopt later met deze stofzuiger naar buiten. Zonder ervoor te betalen.