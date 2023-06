Winkeldiefstal - Den Hof - Waalre

Omschrijving

En niet alleen in Waalre blijken deze dieven actief. Ze worden voor hetzelfde vergrijp gezocht in meerdere plaatsen in ons land. Ze maken zeer waarschijnlijk deel uit van een bende die landelijk actief is en het vooral voorzien heeft op de duurdere merken huidverzorgingsproducten.

Help mee ze te vinden. Tip hier online of bel 0800-6070. Liever anoniem? Bel dan 0800-7000.