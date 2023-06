Bedreiging met vuurwapen - Breukelen - Straatweg

Een 30-jarige inwoner uit Breukelen kreeg zaterdag 17 juni rond 19.00 uur de schrik van zijn leven. Tijdens een wandeling in het bos aan de Straatweg werd de man bedreigd door een onbekende man met een vuurwapen. De politie is een onderzoek gestart en is daarbij op zoek naar getuigen.

Omschrijving

Het slachtoffer liep die avond door over het bospad van Bos Over Holland. Hij liep, komende vanuit de richting van de Straatweg, in de richting van het Amsterdam-Rijnkanaal. Ongeveer 200 meter het bos in werd het slachtoffer geconfronteerd met een man die hem met een vuurwapen bedreigde. Toen het slachtoffer hard begon te gillen rende de man weg.

Heeft u informatie?

Heeft u die zaterdag iemand die voldeed aan het signalement zien lopen in het bos of heeft u hem rond het tijdstip hard zien wegrennen? Laat het ons weten en bel de politie via 090-8844. U kunt ook uw informatie via onderstaand tipformulier invullen.