Gewelddadige beroving - Jaagpad - Amersfoort

Een 15-jarige jongen uit Amersfoort werd zondagochtend 18 juni rond 00:00 uur door middel van geweld beroofd van zijn telefoon en enkele andere persoonlijke eigendommen.. De politie is een onderzoek gestart en is daarbij op zoek naar getuigen.

De jongen fietste in de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 juni vanuit Leusden naar Amersfoort over het Jaagpad. Toen het slachtoffer door het fietstunneltje onder de A28 reed en aan Amersfoortse zijde kwam, werd hij vanuit het niets aangevallen door circa vijf jongeren die hem kennelijk stonden op te wachten. Hij werd daarbij van zijn fiets geschopt en nadat hij viel, geslagen en geschopt. Hierbij werd de jongen beroofd van zijn telefoon, fiets en enkele andere persoonlijke eigendommen, waarna de jongeren wegrenden in onbekende richting. Het slachtoffer wist via een kennis de politie te waarschuwen. Het slachtoffer moest zich onder doktersbehandeling laten stellen. Van de jongeren is geen goed signalement bekend.

Vragen

Heeft u in de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 juni rond middernacht een groepje jongeren over het Jaagpad nabij de fietstunnel onder de A28 zien staan of heeft u ze kort voor de gewelddadige beroving in de nabijheid van deze locatie gezien? Laat het ons weten en bel de politie via 090-8844. U kunt ook uw informatie via onderstaand tipformulier invullen.