Overval - het Lint - De Meern

Donderdag 8 juni 2023 vond er rond 22:30 uur een overval plaats op Het Lint. Hierbij is het slachtoffer bedreigd met een vuurwapen en zijn er goederen weggenomen. De politie is op zoek naar getuigen.

Omschrijving

Het slachtoffer fietste over het fietspad 'Het Lint' bij het Maximapark in de Meern. Ter hoogte van 'de Evenaar' kwam er een jongen naast het slachtoffer fietsen en sprak het slachtoffer aan. Vervolgens sneed deze jongen het slachtoffer af waardoor beide tot stilstand kwamen. Achter het slachtoffer kwam nog een verdachte staan. Deze tweede verdachte drukte een vuurwapen in de rug van het slachtoffer. Hierna werd geƫist dat het slachtoffer zijn kostbare spullen zou afstaan, dit betrof een telefoon en een Apple watch. De verdachten zijn er met de buit vandoor gegaan in de richting van 'de Parkzichtlaan'.

De politie is opzoek naar de verdachten. De signalementen zijn als volgt:

Verdachte 1:

-Man;

- Ongeveer 16 jaar;

- Lichte huidskleur;

- Blond haar, schuin naar de zijkant gekamd;

- Ring om een van zijn handen;

- Slank postuur;

- 185cm lang;

- Nike Tech trainingspak zwart van kleur.



Verdachte 2:

-Man;

- Ongeveer 16 jaar;

- Licht getinte huidskleur;

- Voller postuur;

- Zwart krullend haar;

- Zwart of grijs trainingspak;

- Had het vuurwapen.

Heb jij iets gezien of heb je camerabeelden van het incident? Of heb jij de verdachten gezien in de omgeving van de diefstal? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.