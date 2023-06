Schietincident, Koffiemolenweg, Maastricht

Bij een schietincident aan de Koffiemolenweg in Maastricht is zaterdagavond rond 21.30 uur één persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis voor medische hulp. Er is nog niemand aangehouden.

Omschrijving

Om helderheid over de toedracht te krijgen, wil de recherche graag in contact komen met mensen die voorafgaand of tijdens het incident aanwezig waren op de koffiemolenweg en mogelijk beeldmateriaal hebben.

Was u getuige, heeft u informatie of beeldmateriaal? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier, waar u rechtstreeks beeldmateriaal kunt uploaden en ter beschikking kunt stellen aan de politie.