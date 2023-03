Explosie en brandstichting - Italiënlaan - Spanjestraat - IJsselstein

Zaaknummer: 2023068127 Datum delict: 20-03-2023 Plaats delict: IJsselstein

Op maandagavond 6 maart is rond, 21:00 uur is op de Italiëlaan in IJsselstein voor een woning een vuurwerkbom ontploft. Eerder die dag werd er in dezelfde plaats brandgesticht aan de Spanjestraat. Of de incidenten met elkaar te maken hebben onderzoekt de recherche. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden.