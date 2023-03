Vernieling woning - Plevierweide - Baarn

De politie onderzoekt een incident waarbij in de nacht van vrijdag 24 op zaterdag 25 februari bij een woning aan de Plevierweide in Baarn vermoedelijk een stuk vuurwerk ontplofte. Daarbij ontstond schade aan de woning. De politie zoekt hulp van getuigen.

Omschrijving

Rond 01.20 uur werden de bewoners opgeschrikt door een harde knal. Toen zij gingen kijken, bleek dat de brievenbus in de voordeur van de woning was beschadigd. Ook in de hal was grote schade. Politieagenten die een onderzoek instelden, constateerden dat dat met vermoedelijk een stuk vuurwerk is gedaan. Van de dader(s) ontbreekt elk spoor.

De politie is een onderzoek gestart en hoop dat er mensen die meer informatie hebben over het incident. Wie weet wie er achter de vuurwerk explosie zit? Heb je iets gehoord wat kan helpen bij het onderzoek? Weet je waarom het voor de deur werd afgestoken?