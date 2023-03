Slachtoffers gewelddadige beroving - Tournoysveld - Woerden

Uit politieonderzoek blijkt dat een jongen van 17 en een vrouw van 18 vermoedelijk verantwoordelijk zijn geweest voor een gewelddadige straatroof op zaterdag 18 maart in Woerden, waarvan tot nu toe nog geen aangifte is gedaan. De slachtoffers hiervan zijn circa 14 jaar oud. De politie wil graag in contact komen met deze jongens. Ben jij dit? Of weet je wie dit zijn? Meld je dan.

Omschrijving

De politie hield dinsdag 21 maart een 17-jarige verdachte uit Woerden aan op verdenking van verboden wapenbezit. Uit het onderzoek dat daarop volgde, bleek dat hij vermoedelijk ook betrokken is geweest bij een incident dat zaterdag tussen 19:00 uur en 20:30 uur in Woerden plaatsvond. Daarbij werden twee jonge slachtoffers in Woerden belaagd en beroofd. De exacte locatie van de gewelddadige beroving kon nog niet worden vastgesteld. Mogelijk heeft de diefstal plaatsgevonden bij de Jumbo Tournoysveld. Hierbij zijn in ieder geval van de twee jongeren AirPods gestolen, welke bij de aangehouden verdachte zijn aangetroffen.

De politie komt graag in contact met deze twee slachtoffers. Ben jij het slachtoffer van deze beroving geweest? Meld je dan bij de politie via 0900-8844. Ook ouders kunnen in dit onderzoek belangrijk zijn, bijvoorbeeld omdat hun kinderen afwijkend gedrag vertonen of hun Airpods onverklaarbaar zijn kwijtgeraakt. Help de politie met dit onderzoek.

Ben je wellicht getuige geweest van het incident? Heb jij zaterdagavond iets verdachts gezien? Of weet jij meer van de gestolen AirPods? Neem dan contact op via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Anoniem melding maken is mogelijk via 0800-7000.