Poging aanranding – Kampervest – Haarlem

Op woensdagochtend 23 november 2022 wordt een 28-jarige vrouw op de Kampervest in Haarlem lastiggevallen door een onbekende man. Hij pakt haar uit het niets vast en probeert haar te zoenen. De vrouw weet de man van zich af te duwen waarna hij ervandoor gaat. Hij is vastgelegd op camera. Herkent u hem?

In overleg met het Openbaar Ministerie werden de beelden van de verdachte eerst onherkenbaar vertoond. Omdat zijn identiteit na twee weken nog onbekend is bij de politie, worden de beelden alsnog herkenbaar vrijgegeven.

De verdachte, die zeer vermoedelijk geen Nederlands spreekt maar Engels met een Oost-Europees accent, is op zijn vlucht vastgelegd op camera. Van de man is het volgende signalement bekend.

Rond 07.00 uur ’s ochtends loopt de vrouw over straat als zij op de hoek van de Turfmarkt en Kampervest lastig wordt gevallen door een onbekende man die naast haar komt lopen. De man loopt steeds dichter tegen haar aan. Uit het niets pakt hij de vrouw bij haar jast vast en probeert haar te zoenen. Die poging mislukt omdat ze hem van zich afduwt. Vervolgens vertrekt de man in de richting van de Turfmarkt, waarna hij linksaf de Burretstraat inloopt.

Vragen

Ten tijde van het incident heeft het slachtoffer een vrouw gezien die bellend achter haar liep. Deze vrouw is mogelijk getuige geweest van de poging aanranding. Ook reed rond 07.00 uur een zwart busje van een bouwbedrijf uit de Burretstraat. Het busje stond even stil. Mogelijk hebben de inzittende(n) iets gezien. De politie in Haarlem komt graag met deze getuigen in contact.

-Kent of herkent u deze man?

-Herkent u zichzelf op de beelden? Meldt u direct bij de politie

-Bent u getuige geweest?

-Heeft u andere informatie over deze zaak?

Neemt u dan contact op met de politie in Haarlem via bijgaand tipformulier of telefonisch via 0800-6070. Liever anoniem? Dat kan via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). Graag met vermelding van zaaknummer: 2022245739