Explosief Amstelveenseweg Amsterdam

In het onderzoek naar een explosief voorwerp dat in de nacht van dinsdag 6 op woensdag 7 december 2022 is neergelegd bij een pand aan de Amstelveenseweg, deelt de recherche beeldmateriaal van een verdachte.

Omschrijving

Die betreffende nacht krijgt de politie rond 03.30 uur de melding dat er een verdacht pakket is aangetroffen voor een pand aan de Amstelveenseweg. Het blijkt om een explosief voorwerp te gaan. De toegesnelde politie zet direct de omgeving af en een Team Explosieven Verkenning (TEV) doet onderzoek. Kort daarna wordt de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) gealarmeerd. Zij hebben het explosief veiliggesteld en afgevoerd.

De afgelopen maanden is er door rechercheurs uitgebreid onderzoek verricht. Op camerabeelden is een verdachte te zien. Het gaat om een persoon gekleed in donkere kleding, met een capuchon over en een petje op het hoofd. De manier van lopen van de verdachte valt op. Mogelijk is dit iets waar mensen deze persoon aan herkennen. Indien mensen informatie hebben over de persoon op de beelden, dan hoort de recherche dat heel graag. Informatie kan worden doorgegeven via 0900-8844 of via het onderstaande tipformulier.