Gewapende overval tweedehandswinkel Bijlmerplein

Kort voor sluitingstijd op vrijdagmiddag 9 december 2022 worden medewerkers van een tweedehands winkel op het Bijlmerplein overvallen. Onder bedreiging van een vuurwapen houden twee nog onbekende mannen de medewerkers op afstand, ondertussen roven ze een kassa en met grof geweld een aantal vitrines leeg. Uiteindelijk weet het duo met een geldbedrag, een aantal mobiele telefoons en simkaarten te vluchten. De schade aan de winkel is enorm. Wie weet meer over deze overval?

Omschrijving

Omstreeks 17.45 uur komen de twee overvallers de winkel binnen stormen. Eén van de overvallers (verdachte 1) richt direct een vuurwapen op de twee aanwezige winkelmedewerkers. Ondanks het feit dat ze ontzettend schrikken, weten de medewerkers rustig te blijven en een van de twee opent de kassa. Terwijl verdachte 1 vervolgens behoorlijk knullig geld uit die kassa in zijn zakken probeert te proppen, begint de andere overvaller (verdachte 2) met een hamer of koevoet verschillende vitrines in de winkel kapot te slaan. Ook dat gaat niet erg soepel en verdachte 2 moet meerdere malen slaan om bij de beoogde buit te komen. Het geheel doet behoorlijk amateuristisch aan, één van de overvallers zegt zelfs tegen de medewerkers ‘dat de overval niks persoonlijks is, maar dat hij zijn broertje ook eten moet geven’.

Uiteindelijk weet verdachte 2 de vitrines wel te vernielen. Uit die vitrines pakt hij een voor een mobiele telefoons en stopt die in een plastic tas. Wanneer de hele buit – een geldbedrag, telefoons en simkaarten – binnen is, gaan de twee overvallers ervandoor. Ze rennen de winkel uit, het Bijlmerplein op. In de winkel laten ze een enorme ravage én twee aangedane medewerkers achter.

Beelden verdachten en scooter

Camera’s in de tweedehandswinkel hebben de hele overval op beeld vastgelegd. Hier zijn twee in het zwart geklede en vermomde verdachten op te zien. Ook is gefilmd dat de verdachten aankwamen en wegvluchten op een scooter. Het rechercheteam dat onderzoek doet naar de overval is dringend op zoek naar informatie over die verdachten en de gebruikte scooter. Wie weet wie de verdachten zijn? Of heeft iemand de twee voorafgaand/na de overval ergens zien rijden?

Signalement verdachten

De verdachten voldoen aan het volgende signalement:

Verdachte 1

Man;

Lichte tot licht getinte huidskleur;

Ongeveer 1.70 meter lang;

Normaal postuur;

Droeg: mondkapje, zwarte pet, zwarte jas met capuchon, zwart vest met capuchon die hij over zijn hoofd, beige shirt, zwarte handschoenen, zwarte joggingbroek met op het rechterbeen een wit logo, witte schoenen met een donkerkleurig Nike-logo en aan de achterkant en bovenzijde een donkergekleurde lip.

Verdachte 2

Man;

Lichte huidskleur;

Langer dan verdachte 1;

Tenger postuur;

Droeg: zwarte gezichtsbedekking, zwarte jas van het merk North Face met een capuchon die hij over zijn hoofd, zwarte handschoenen met witte details, zwarte joggingbroek met een wit Nike logo op het linkerbeen, sportschoenen, bovenkant grijs gekleurd, zijkanten donker gekleurd en aan de achterkant een rood/roodbruin lipje.

Gestolen telefoons

Tijdens de overval zijn een aantal mobiele telefoons gestolen. Uiteraard doet de recherche ook onderzoek naar die gestolen telefoons. Het team is op zoek naar mensen die mogelijk meer weten over wat er met de telefoons gebeurd is. Is het iemand bijvoorbeeld opgevallen dat na de overval meerdere telefoons ergens te koop werden aangeboden of heeft iemand ze persoonlijk aangeboden gekregen?

Informatie delen

Kent of herkent u de mannen op de bewakingsbeelden? Of heeft u andere informatie in deze zaak? Dan komt de recherche graag met u in contact. Bel gratis de opsporingstiplijn: 0800-6070 of Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. U kunt ook gebruik maken van onderstaand tipformulier.