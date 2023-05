mishandeling na diefstal - metrostation Diemen-Zuid - Diemen

Omschrijving

In de ochtend van 4 november – om ongeveer 8 uur - ziet een medewerker van een supermarkt aan de Dalsteindreef dat een man zonder te betalen, maar mét enkele boodschappen de winkel verlaat. De medewerker geeft een seintje aan een collega. Die gaat achter de man aan. Bij station Diemen-Zuid spreekt de medewerker de man aan. De vermeende winkeldief weigert de goederen af te geven en probeert weg te komen. Hij klimt met een sprong over de poortjes van de metro. Op dat moment weet de medewerker de tas uit de handen van de verdachte te pakken. Dan gaat het mis. De verdachte klimt weer over de poortjes en slaat het slachtoffer op zijn hoofd. Daarna gaat de verdachte ervandoor.

De politie wil weten wie de man is. Kent of herkent u de man? Laat het ons dan weten. Vul het tipformulier hieronder in of bel 0900 8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800 7000.