Bankhelpdeskfraude Den Haag

Op vrijdag 23 september is een inwoonster in Den Haag opgelicht.

Omschrijving

De inwoonster werd gebeld door een zogenoemde bankmedewerker die haar vertelde dat er iets mis was met haar bankrekening. Vervolgens is haar bankpas door een zogenaamde medewerker opgehaald. Met haar bankpas is er vervolgens op verschillende locaties gepind zoals op de Volendamlaan en in de Bijenkorf in Den Haag. In de uitzending worden de camerabeelden getoond van de twee pinners.