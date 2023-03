Bedrijfsinbraak - Joseph Ledelstraat - Den Haag

In de nacht van zaterdag 5 op zondag 6 november heeft er in een bedrijfspand aan de Joseph Ledelstraat in Den Haag een bedrijfsinbraak plaats gevonden.

Opvallend is dat er geen braaksporen werden aangetroffen mogelijk is hebben de drie inbrekers een sleutel of een code gehad of door iemand zijn binnengelaten. Er zijn onder andere laptops, smartphones, een TV, ringbellen en een koffiezetapparaat meegenomen. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van de drie inbrekers.

Vragen

Heeft u informatie over deze verdachten of heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 088-9645044. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.