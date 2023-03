Ernstige bedreiging in tram Zoetermeer

Omschrijving

Het is heel goed mogelijk dat deze bedreiging door andere passagiers is gehoord. De bedreiging gebeurde namelijk hardop en was voor iedereen te horen. Daarbij werd er ook een ander persoon gebeld en zijn er ook bedreigingen te horen geweest via een telefoon speaker. Om 15.58 uur stappen de twee mannen uit op het station Leidschenveen. Daarna stappen de twee mannen om 16.00 uur over op de Metrolijn E richting Slinge. Hier zou ook geschreeuwd zijn en dat kunnen andere passagiers gehoord hebben. Uiteindelijk stappen de mannen uit op Station Pijnacker Centrum. De identiteit van de verdachte is bekend. Het onderzoeksteam wil graag in kaart brengen wat er nou precies is gebeurd. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van de reis van het slachtoffer en de verdachte. Getuigen worden opgeroepen zich te melden.