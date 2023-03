Mishandeling agent - Koppelstokstraat - Den Haag

Omschrijving

De sfeer was grimmig en agenten ondersteunden de brandweer. Het aanwezige publiek begon met spullen, vuurwerk en andere voorwerpen naar hen te gooien. Er werden onder andere met flessen, stenen en fietsen naar de politie gegooid. Een van de agenten kreeg een champagnefles tegen zijn hoofd waardoor behalve een snee in zijn gezicht ook zijn jukbeen was gebroken. De agent heeft er blijvend letsel in zijn gezicht aan over gehouden. Het rechercheteam is op zoek naar de verdachte. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van de verdachte.