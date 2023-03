Gebruik gestolen bankpas - Damlaan - Leidschendam

Op dinsdag 27 december is een 71-jarige inwoonster uit Leidschendam het slachtoffer van een bankhelpdeskfraude. Met de gestolen bankpas wordt er gepind bij een geldautomaat aan de Damlaan in Leidschendam.

Vragen

Heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 088-9645044. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.