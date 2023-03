Gebruik gestolen bankpas - Koningin Julianaplein - Voorburg

Omschrijving

Het slachtoffer wordt door vier oplichters thuis bezocht. Drie mannen en één vrouw hebben haar zover gekregen dat ze haar sieraden heeft meegegeven en haar bankgegevens heeft gedeeld. Er is een paar duizend euro van haar rekening gehaald. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van een vrouw die op verschillende plaatsen, zoals op het Koningin Julianaplein in Voorburg en bij een geldautomaat in The Mall of the Netherlands, met de bankpas van het slachtoffer pint.