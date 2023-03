Mishandeling fietser - Langegracht- Leiden

Op zaterdagmiddag 24 december rond 12.15 uur is een 83-jarige man heel hard van zijn fiets geduwd door een onbekende man. Het slachtoffer komt met zijn fiets uit de parkeergarage van de Digros aan de Langegracht in Leiden. Van rechts komt er een andere fietser en het slachtoffer zegt hier iets van. Deze man pikt dat niet en geeft de 83-jarige man een harde duw waardoor hij op de grond valt. De verdachte staat goed op beeld.

Het slachtoffer blijft liggen en zijn belager loopt meteen terug naar zijn fiets en rijdt weg in de richting van de Lammermarkt. De verdachte laat de 83-jarige meneer hulpeloos achter. Door omstanders wordt het slachtoffer gelukkig geholpen en wordt naar het ziekenhuis gebracht. Het slachtoffer heeft een wond op zijn achterhoofd en een hersenschudding. Het herstel heeft wel zes weken geduurd. In de uitzending worden er foto's getoond van de verdachte.

Vragen

Heeft u informatie over deze verdachte of heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 088-9645044. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.