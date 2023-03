Babbeltruc - Hemingwayplaats - Rotterdam Oost

Omschrijving

Op 4 maart 2023 werd de man gebeld door een zogenaamde bankmedewerker. Er zou geld van het slachtoffer in gevaar zijn. Om het geld en de bezittingen van het slachtoffer veilig te stellen, zou later op de dag een medewerker van de bank langskomen om de waardevolle spullen van het slachtoffer op te halen zodat deze in een kluis konden worden opgeslagen. Later op de dag komt er een man aan de deur die zich inderdaad voordeed als bankmedewerker. De man overhandigde een groot bedrag contant geld, diverse juwelen en zijn bankpas.