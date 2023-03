Bankhelpdeskfraude - Emmalaan - Rotterdam

Omschrijving

De 76-jarige vrouw is die dag thuis en wordt gebeld op haar vaste telefoonlijn. Zij kreeg een zogenaamde bankmedewerker aan de lijn. Een man. De man gaf een naam, een valse naam uiteraard, maar dat kon het slachtoffer niet weten. De bankmedewerker vertelde dat bij de ING op de afdeling fraudehelpdesk werkte. Hij kwam met het bekende verhaal; dat er iemand had geprobeerd om geld van haar rekening te halen. Hij zou haar gaan helpen om ervoor te zorgen dat dit niet mogelijk was en om de daders proberen te vinden.



Het slachtoffer heeft toen een hele tijd aan de telefoon gezeten. Het slachtoffer geeft aan dat de man zo opdringerig was dat het voor haar voelde alsof ze werd gehypnotiseerd. De man vroeg haar om haar bankpas af te geven, zodat hij deze kon beveiligen. De man vertelde dat er iemand zou langskomen om haar bankpas op te halen. Ook dit slachtoffer moest haar bankpas door midden knippen en in een envelop doen. En ook zij moest toen na een soort pieptoon haar pincode inspreken. Ze kwam dan zogenaamd in een ‘beveiligde zone’.

Even later kwam er een jongeman bij de vrouw aan de deur om haar bankpas op te halen. Om haar vertrouwen te winnen, kreeg zij een code van de medewerker aan de telefoon. Die kwam overeen met de code die de jongen aan de deur gaf en de vrouw overhandigde hem de envelop. De oplichters hebben ook naar de router van de vrouw gekeken. Daarnaast hebben ze haar mobiele telefoon meegenomen.

In eerste instantie dacht de vrouw dat ze geholpen was, maar later op de avond kreeg ze toch een onbestemd gevoel. Ze belde haar dochter en vroeg haar om via internetbankieren eea na te kijken. Toen bleek dat ze was opgelicht. Er was met haar pas gepind bij de Coolblue op het Oostplein in Rotterdam en daarna bij een geldmaat. In totaal voor bijna 2000,-. Het slachtoffer is enorm geschrokken van het hele gebeuren.



Een dag eerder gebeurde nagenoeg hetzelfde bij een 75-jarige vrouw op de Jan van Loonslaan in Rotterdam-Oost. Ook in deze zaak met dezelfde handelswijze is bij de Coolblue gepind. We gaan ervan uit dat de koerier die de envelop kwam ophalen en met de gestolen passen gepind heeft in deze twee zaken dezelfde persoon is. Wie herkent deze verdachte?