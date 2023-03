Bankhelpdeskfraude – Jan van Loonslaan - Rotterdam

Eind december worden in een paar dagen tijd drie verschillende mensen slachtoffer van bankhelpdeskfraude, een babbeltruc waarbij iemand zich voordoet als een medewerker van een bank en vervolgens op slinkse wijze je pinpas en pincode afhandig maakt om vervolgens grote bedragen van je rekening te pinnen of er grote aankopen mee te doen. Zo ook op 29 december op de Jan van Loonstraat in Rotterdam-Oost waar een 75-jarige vrouw het slachtoffer wordt.

Omschrijving

Het is ongeveer half vijf ’s avonds als de vrouw op haar vaste telefoonlijn wordt gebeld. Ze is al bezig met het avondeten. Ze wordt gebeld door iemand die zich voordoet als een bankmedewerkster van de ABN AMRO bank en haar doet geloven dat er fraude met haar bankrekening is gepleegd. Er zou zijn geprobeerd een bedrag van groot bedrag euro van haar rekening te halen maar dat ze dat hadden kunnen voorkomen. De bankmedewerkster gaf de vrouw opdracht haar bankpas door te knippen en de stukken in een envelop te doen. Ook moest ze de identifier die bij de rekening hoort in de envelop bij de doorgeknipte bankpas doen. Een koerier zou deze dan komen ophalen bij haar thuis.

Om het allemaal heel echt te laten lijken, werd de vrouw regelmatig in de wacht gezet en hoorde ze op de achtergrond geluiden alsof de bankmedewerkster op een toetsenbord aan het tikken was. Anderhalf uur lang zat de vrouw met de bankmedewerkster aan de telefoon. Ze had het eten dat op het vuur stond inmiddels maar uitgezet omdat het zo lang duurde.

Tussendoor werd de vrouw doorverbonden naar een zogenaamde fraude-afdeling waar ze een bandje hoorde. Via dat bandje werd zij gevraagd haar pincode in te toetsen wat zij toen heeft gedaan. Vervolgens kreeg ze de bankmedewerkster weer aan de telefoon die vroeg of de koerier er al was. Om het vertrouwen van de vrouw te winnen had de bankmedewerkster een code gegeven en mocht te ze de pas alleen afgeven als de koerier deze specifieke code wist. Zo kon ze zogenaamd weten dat het goed zat. Een listige truc die vaker door dit soort oplichters wordt gebruikt.

Rond 18.15 uur ging de deurbel en stond de koerier voor de deur. Een man tussen de 20 en 23 jaar oud, met een getinte huidskleur, kort zwart haar, een normaal postuur, tussen 175 en 178 centimeter lang en hij sprak accentloos Nederlands. Op dat moment was de vrouw nog steeds aan de telefoon met de zogenaamde bankmedewerkster. Op haar aanraden had de vrouw haar naam op de envelop geschreven. Nog zo’n trucje om het vertrouwen te winnen.

De koerier gaf aan dat hij nog foto’s van haar modem moest maken. De bankmedewerkster zei dat de vrouw twee dagen haar computer niet mocht gebruiken. De koerier heeft hierna snel met de envelop met de bankpas en de identifier de woning verlaten.

Nadat de koerier mijn woning had verlaten rondde de zogenaamde bankmedewerkster het telefoongesprek met de vrouw af.

Nadat de vrouw tot rust kwam van alle consternatie begon ze zich af te vragen of het allemaal wel klopte. Ze logte in haar computer en heeft naar haar rekening gekeken. Daar zag ze dat er tussen 18.30 en 18.50 uur, nog geen half uur nadat de koerier haar huis had verlaten, drie bedragen van haar rekening waren afgeschreven ter waarde van bij elkaar ongeveer 1300 euro: een opname bij een pinautomaat aan de Groenendaal van 100 euro, een bedrag ongeveer 1100 euro bij de Coolblue en een bedrag van 40 euro bij de Rijstuin. Toen de vrouw deze afschrijvingen zag wist ze dat ze was opgelicht.

De vrouw heeft er flink last van gehad dat ze zo vals en slinks is opgelicht. De oplichters hebben echt alles uit de kast getrokken om haar vertrouwen te winnen. Daar heeft ze meerdere nachten echt slecht van geslapen. Naast het feit dat ze een flink geldbedrag kwijt is.

De vermoedelijk zelfde dader slaat een dag later opnieuw toe bij een 76-jarige vrouw in Rotterdam-Noord. Ook na deze oplichting, die vrijwel hetzelfde verhaal kent, pint hij bij de Coolblue.

Van beide dagen hebben we gelukkig beelden van de verdachte. We hebben beelden van de Coolblue als de verdachte daar aankopen doet met de gestolen passen. Hopelijk is er een kijker die hem herkent.