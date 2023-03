Bedreiging – Tirana - Albanië

Omschrijving

Woensdag 25 mei speelde Feyenoord de finale van de Conference League in Tirana. De Feyenoorders verloren de finale, maar bij de club en haar supporters overheerste trots over de mooie Europese weg die was afgelegd. Toch wist een groepje een schaduw te werpen over deze mooie Europese reis. Zij toonden spandoeken met afschuwelijke teksten; beledigende teksten over joden en homo’s en beledigende en bedreigende teksten aan het adres van burgemeester Aboutaleb, zijn dochter, voorzitter van de Roze Kameraden Paul van Dorst.



Dankzij intensief speurwerk van een aantal rechercheurs is de identiteit van 13 van deze verdachten al achterhaald. Deze mannen, mannen in de leeftijd tussen de 21 en 36 jaar, zijn eind januari al aangehouden. De rechercheurs, die zijn vrijgemaakt speciaal voor voetbalgerelateerde misdrijven, roepen nu de hulp van het publiek in bij het identificeren van de overgebleven verdachten.



De beledigingen en bedreigingen aan het adres van joden en homo’s in het algemeen en de burgemeester, zijn dochter en de voorzitter van de Roze Kameraden in het bijzonder zijn onacceptabel. Daarnaast bezorgen deze verdachten de club en de echte supporters een slechte naam en verpesten ze het voetbal voor iedereen die wel van het spelletje wil genieten.