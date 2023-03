Politie zoekt beelden en getuigen aanslagen op panden

In Rotterdam volgen de aanslagen op woningen en bedrijfspanden elkaar in rap tempo op. Alleen al in februari van dit jaar zijn er ruim tien gepleegd. De meeste incidenten zijn in Zuid

Omschrijving

De politie vraagt aandacht voor ontploffingen bij woningen aan de Abrikozentuin en Pruimentuin in Ijsselmonde, de Sint Andriestraat in Bloemhof en de Vredenoordlaan in Kralingen. Eén vrouw raakt lichtgewond, maar is inmiddels weer thuis. De materiële schade is echter aanzienlijk. Inmiddels heeft de serie explosies hoge prioriteit bij politie en wordt er zowel overdag als ’s nachts extra gesurveilleerd.

De hulp van het publiek is hierbij onontbeerlijk. Dus heeft u iets gezien of hebt u informatie, of wellicht beelden van bewakingscamera’s, deurbelcamera’s of dashcams?