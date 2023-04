Bedrijfsinbraak - Turnhoutsebaan - Goirle

Twee mannen breken in bij een groente- en tuinbedrijf in aan de Turnhoutsebaan in Goirle. Dat gebeurt op zondag 20 november 2022. Op bewakingsbeelden is te zien dat de mannen via schuifdeuren het pand binnen komen. Eerst proberen ze kassa’s te openen, en die nemen ze uiteindelijk compleet mee.

Twee mannen die in het holst van de nacht het bedrijfsterrein op lopen. Via de schuifdeuren lukt het ze vrij snel om het bedrijf binnen te gaan. En daar staan ze ineens tussen het groenten en fruit. Maar daar kwamen ze niet voor. Het is ze te doen om de inhoud van de kassa’s. Minutenlang proberen ze de kassa’s open te krijgen. NIets lijkt te werken. Dan blijft er maar een mogelijkheid over. De complete kassa’s gaan mee. Het is een behoorlijk sjouw werk, maar uiteindelijk verdwijnen ze dan toch met de kassa’s als buit.

Vragen

We weten dat het lastig is om mensen echt te herkennen van nachtbeelden, zeker als ze ook nog eens hun best doen om onherkenbaar te blijven. Daarom is het kijken naar manier van bewegen en postuur ook zo belangrijk. En soms, dan zie je toch even een glimp van een gezicht. Wie zegt het iets? Geef uw informatie door via de opsporingstiplijn 0800-6070. Zonder uw naam te zeggen toch iets doorgeven? Dat kan ook! Bel dan met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.