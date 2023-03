Overval casino - Varkensmarkt - Oudenbosch

Een casino aan de Varkensmarkt in Oudenbosch is in 2022 twee keer overvallen. De impact op het personeel was erg groot. De recherche houdt er rekening mee dat het om dezelfde daders gaat.

Omschrijving

Eerste overval casino

Op dinsdag 26 april 2022 kwamen twee daders vlak voor sluiting van het casino binnen en bedreigden de nog aanwezige klanten en het personeel met grote messen. De daders sloegen vervolgens met de buit op de vlucht. Agenten vonden tijdens het buurtonderzoek op straat een gescheurde boodschappentas met gestolen munten. Het spoor van de daders liep tot op de Marktstraat. Daar zijn de overvallers vermoedelijk in een donkere stationwagen of bestelbus gestapt en weggereden.

Poging en tweede overval casino

In de nacht van donderdag 7 juli 2022 duiken twee mannen op bij het casino. Omdat de deur niet open gaat druipen ze af, maar vermoedelijk zijn dezelfde mannen ruim een week later weer terug. Op vrijdag 15 juli 2022 sluit het casino om 01.00 uur. De overvallers gewapend met een mes en een pistool overmeesteren twee medewerkers als zij naar buiten gaan. De daders gaan hardhandig te werk en dwingen het personeel geld af te geven. Ze stoppen de buit in een zwarte rugtas en slaan daarna via de voorzijde op de vlucht. Een van de overvallers heeft een wat forser postuur, hij draagt zwarte kleding. De andere overvaller is een stuk slanker. Hij is tijdens de overval vooral bezig om de vrouwelijke medewerker met een groot vleesmes te bedreigen.