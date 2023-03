Bankfraude - Dommelshei - Veldhoven

Deze man pleegt op 16 november 2022 pinfraude met de bankpas van een 86-jarige mevrouw op de Dommelshei in Veldhoven. De pas werd even daarvoor buit gemaakt middels spoofing, oftewel bankhelpdeskfraude. Trap er niet in als mensen naar je bankpas en pincode vragen, de bank zal dit nooit doen, oplichters wel. Zo ook deze man. Wie is dit?

Omschrijving

Mevrouw werd dus gebeld door een nep bankmedewerker. Hij liet haar handelingen verrichten op haar I-pad, waarop zij haar bankzaken online regelt. Haar bankpas was zogenaamd niet meer bruikbaar dus die moest ze inleveren bij een koerier die aan de deur zou komen. En omdat er ook zogenaamd een virus op haar I-pad zat, moest ze die ook inleveren bij de koerier. Mevrouw gelooft het in eerste instantie allemaal en doet wat er van haar gevraagd wordt. Als de koerier langs is geweest, wordt de verbinding per telefoon verbroken.

Als de koerier weg is, begint de dame toch te twijfelen en laat haar rekening blokkeren, maar het is al te laat. Er is al veel geld van haar rekening gepind door de man op de afbeelding. Hij pleegt de pinfraude bij de Geldmaat op de Dommelshei in Veldhoven. Natuurlijk hopen we met jullie hulp erachter te komen wie deze pinner is of waar we hem kunnen vinden.

Hieronder de link met meer informatie over deze vorm van oplichting en hoe je het kunt voorkomen. Hier kun je ook de folder over bankhelpdeskfraude downloaden: Hoe gaat de oplichter te werk?