Diefstal geld bij geldautomaat - Koppelstraat - Beek en Donk

Laatste update: 22-03-2023 | 09:48 Zaaknummer: 2023033904 Datum delict: 10-02-2023 Plaats delict: Beek en Donk

Aangever heeft 500 euro geprobeerd te pinnen, maar er kwam geen geld uit de pinautomaat. Aangever is weggegaan bij de geldautomaat en heeft direct de bank gebeld. De bank gaf aan dat het geld 17 seconden later uit de automaat is gekomen. Op het moment dat de aangever aan het pinnen was, stond er een man achter hem te wachten. Op camerabeelden is te zien dat deze man doet alsof hij zijn pinpas gebruikt en vervolgens de 500 euro die aangever had proberen te pinnen uit de geldautomaat pakt en deze meeneemt.