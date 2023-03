Serie verkrachtingen - brabant - brabant

In de periode tussen 1989 en 2010 is er in Valkenswaard, Veldhoven en omgeving een verkrachter actief geweest. Er zijn vermoedelijk 12 zedenincidenten, waaronder aanrandingen en verkrachtingen, aan hem te linken. Er zijn overeenkomsten in de manier waarop de dader te werk ging. Het onderzoek loopt nog steeds en tips zijn nog altijd welkom.

Omschrijving

Politie en OM hebben zich jarenlang vastgebeten in het onderzoek naar de dader, in mei 2015 is de zaak opnieuw opgepakt en onder de aandacht gebracht in opsporingsprogramma’s Bureau Brabant en Opsporing Verzocht.

Verkrachtingen

De eerste verkrachting vond plaats in mei 1989. Twee jongen vrouwen werden op de Luikerweg in Valkenswaard in de nachtelijke uren slachtoffer van een onbekende man. Het bleek een begin van een reeks verkrachtingen in de regio. In 2010 vond de laatste verkrachting plaats die vermoedelijk aan de man te linken valt.

Wie heeft er een vermoeden wie de man is die al sinds 1989 slachtoffers maakte in het gebied rondom Valkenswaard?

Heb je een vermoeden, informatie, een onderbuikgevoel of denk je te weten wie de verkrachter is die al meer dan 30 jaar de levens van willekeurige vrouwen overhoop heeft gehaald? Of herken je de manier waarop de dader te werk ging door een ervaring uit het verleden waarbij je bent lastiggevallen door een persoon? Ook deze informatie bijdragen aan het oplossen de zaak. Bel met de opsporingstiplijn en geef het door. Het telefoonnummer is 0800-6070 en bel je liever anoniem dan is er Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Opsporing Verzocht 2015

In juni 2015 wordt de zaak behandeld in Opsporing Verzocht. Hier kun je de uitzending terug kijken. Het is mogelijk dat dit item op details gedateerd is.

Het cold case dossier is hier te lezen.