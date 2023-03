Spoofing – De Heiakker – Deurne

Omschrijving

Middels leugens kreeg de beller het 82-jarige slachtoffer zover om haar pinpas en pincode af te geven. Een man komt daarna aan de deur om de spullen op te halen. Dat is een lange, smalle, licht getinte man, rond de 20 jaar, met zwart, half lang haar. Die dag wordt er in Helmond voor een flink bedrag gepind. We hebben beelden van de verdachte. Herken je diegene of heb je meer informatie? Neem dan contact met ons op via 0800-6070 of anoniem via Meld Misdaag Anoniem 0800-7000.