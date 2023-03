Spoofing met pinfraude - diverse locaties - Best

Deze man staat te pinnen met een pas die niet van hem is, maar even ervoor is buitgemaakt via bankhelpdeskfraude. Hij pint een groot geldbedrag bij de geldautomaat op de Hoofdstraat en het Wilhelminaplein in Best. Help mee hem te vinden en tip als je iets weet.

Omschrijving

De pas is van een 75-jarige man uit Best. Met listige kunstgrepen en verzinsels heeft een zogenaamde bankmedewerker hem via de telefoon handelingen laten verrichten met betrekking tot zijn online bankzaken. Er werd vervolgens geld van zijn spaarrekening overgeboekt naar zijn betaalrekening en hij moest zijn bankpas afgeven aan een koerier die aan de deur zou komen. Het gevolg was dat er veel geld van zijn rekening werd gestolen door de man op de afbeeldingen.

Herken je hem? Of weet je waar we hem kunnen vinden? Laat het ons weten en vul hier het online tipformulier in of bel de opsporingstiplijn: 0800-6070. Liever anoniem blijven? Bel dan met 0800-7000.