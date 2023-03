Zware mishandeling - Stratumseind - Eindhoven

Op 26 november rond 02.00 uur ontstaat er een fikse mishandeling op het Stratumseind nadat iemand verhaal kwam halen. Er zou mogelijk iets zijn voorgevallen. We zijn op zoek naar de man die de klappen uitdeelde. Wie jij wie dit is?

Omschrijving

Uit het niets werd het slachtoffer ineens geslagen toen hij met twee andere jongens aan het roken was. Een harde klap. En nog een. Het slachtoffer valt bewusteloos achterover, met zijn hoofd tegen een traptrede. Hij komt later bij in een ambulance op weg naar het ziekenhuis. Hij houdt er een fikse hoofdwond en een hersenschudding aan over. Waarom hij mishandeld werd weet het slachtoffer niet. Weet jij wie dit is of waar de politie hem kan vinden? Laat het dan weten!