Brandstichting - Prins Hendrikstraat - Vlaardingen

Op donderdag 29 december 2022 rond 23.00 uur kwam er bij de brandweer een melding binnen van een brand aan een voordeur in de Prins Hendrikstraat in Vlaardingen. De brand sloeg ook over naar een auto en een fiets die voor de deur geparkeerd stonden. Gelukkig vatte het huis, los van de brandschade aan de voordeur, geen vlam en had de brandweer de brand snel onder controle, maar dit had heel anders kunnen aflopen.

Omschrijving

Na onderzoek door de brandweer, bleek bovendien dat de brand was ontstaan door een vuurwerkbom die was afgegaan. De politie komt er graag achter wie er verantwoordelijk is voor het plaatsen van de vuurwerkbom. Eerder recherchewerk zoals buurtonderzoek, heeft vooralsnog niet geleid tot de aanhouding van verdachten.



Gelukkig hebben we camerabeelden waarop brand te zien is. Op de beelden is een man zichtbaar, die verdacht wordt van betrokkenheid bij de brandstichting.