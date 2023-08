Diefstal kassa dierenartspraktijk - Pothuizerweg - Schalkwijk

Op donderdag 2 februari 2023 heeft een man de gehele kassalade gestolen van de dierenartspraktijk aan de Pothuizerweg in Schalkwijk . De verdachte staat op beeld. Er is eerder een man aangehouden, maar dit bleek niet de verdachte te zijn. Wie (her)kent deze man?

Deze beelden zijn eerder gedeeld in de uitzending van Bureau Hengeveld op 3 mei 2023. Hierna kwamen veel tips binnen en is er naar aanleiding daarvan een man aangehouden. Dit bleek na onderzoek niet de verdachte te zijn. We zijn dus nog steeds op zoek naar deze dief. Wie herkent de man?

Omschrijving

Die avond, rond 18.45 uur, komt een man de dierenartspraktijk binnen. Hij is heel kort binnen en verlaat weer de praktijk. Maar een kwartiertje later komt hij weer terug. Op de camerabeelden is te zien dat hij niet met legen handen vertrekt. Met de kassalade onder zijn arm loopt hij rustig de praktijk uit. Gelukkig zijn er camerabeelden waar de man goed op te zien is.

Signalement verdachte:

man;

leeftijd 40-55 jaar;

slank postuur;

donkere wenkbrauwen;

stoppelbaardje.

Kleding;