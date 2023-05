Vermoedelijke brandstichting - Jeekelstraat - Leerdam

De politie zoekt getuigen voor een vermoedelijke brandstachting. In de nacht van zondag op maandag, 15 mei rond 01:20 uur, ontving de meldkamer van de politie een melding over voertuigen die in brand zouden staan. Ter plaatse bleken veel buurtbewoners opgeschrikt te zijn. Daarom vragen wij u om, indien u (camera)beelden heeft, deze te uploaden.

Omschrijving

Auto’s branden volledig uit

In de nacht van zondag op maandag 15 mei, rond 01:20 uur is er vermoedelijk brandgesticht. Zes auto’s, die geparkeerd stonden in de Jeekelstraat in Leerdam, brandde daarbij uit en twee auto’s en een aanhangwagen liepen schade op.

Gezien de locatie van de parkeerplaats en het zeer waarschijnlijke scenario dat het hier gaat om brandstichting, ontvangen wij graag (camera)beelden. Bent u hiervan in bezit? Upload die dan hieronder via onderstaande link. Heeft u informatie en tipt u dat liever in gehele anonimiteit? Tip dan via MeldMisdaadAnoniem.