Gewelddadige straatroof - Bultpark - Lelystad

Omschrijving

Rond 20:00 uur loopt het jonge slachtoffer nietsvermoedend door het Bultpark wanneer hij met geweld wordt aangevallen door een aantal jongens. Onder dreiging van een wapen wordt hij vervolgens beroofd.

De politie is op zoek naar drie jongens die in de avond van dinsdag 2 mei rond 20:00 uur aanwezig waren in het Bultpark. Twee van deze jongens hadden een ski-muts op en één persoon droeg een pet.

Heb jij dinsdagavond 2 mei iets verdachts gezien in of rondom het Bultpark in Lelystad? Neem dan contact met ons op via het onderstaand tipformulier of bel de tiplijn: 0800-6070. Melden kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.