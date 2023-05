Brand woning - Ter Heijdestraat - Den Haag

Op vrijdagavond 28 april tegen middernacht is een flinke brand geweest in een woning aan de Ter Heijdestraat in Den Haag.

Er was op het moment van de brand niemand in de woning zelf maar omwonenden waren wel thuis. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen. Getuigen hebben vlak voor de brand een ruzie met geschreeuw gehoord. Het onderzoeksteam wil graag met mensen spreken die iets opvallends hebben gezien of die beelden van voor of tijdens de brand hebben. In de uitzending een getuigenoproep.

Vragen

Heeft u informatie over deze verdachten of heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Voor een vertrouwelijk gesprek kunt u contact opnemen met het Team Criminele Inlichtingen (TCI) 088-9647543.