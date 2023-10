Aanranding - Erasmusweg - Den Haag

Op dinsdag 7 maart rond 09.10 uur is in de tramtunnel van station Moerwijk een jonge vrouw aangerand rond dat tijdstip loopt het slachtoffer richting perron 3 van station Moerwijk. De beelden van deze man zijn goed zichtbaar.

Om het perron te bereiken moet Je hiervoor een tunnel onderdoor om de trap naar boven te nemen. In de tunnel werd de vrouw gepasseerd door een onbekende fietser. Het slachtoffer liep om de fietser heen. Op het moment dat het slachtoffer de trap van het perron opliep greep de man haar vast en betaste hij haar op een verregaande manier. Het slachtoffer is nog achter de man aangegaan en heeft een foto en een filmpje van de verdachte kunnen maken. In de uitzending worden camerabeelden getoond van de verdachte.

Vragen

Heeft u informatie over deze verdachten of heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Voor een vertrouwelijk gesprek kunt u contact opnemen met het Team Criminele Inlichtingen (TCI) 088-9645044.