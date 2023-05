Diefstal met geweld - Professor Jonkersweg - Rotterdam Oost

Omschrijving

Het slachtoffer maakt rond half negen ‘s avonds via internet een afspraak. Als hij staat te wachten op de Professor Jonkersweg in Rotterdam ter hoogte van de PI de Schie stopt een grijze Volkswagen Polo waar drie mannen uitkomen. Zij mishandelen het slachtoffer en nemen zijn scooter, helm en tas mee. Twee verdachten stappen in de (vlucht)auto en een verdachte rijdt op de gestolen scooter weg in de richting van Overschie.



Aangehouden

Oplettende getuigen waarschuwen de politie. Mede hierdoor wordt kort daarna na een 18-jarige verdachte op de Donkerslootstraat in Rotterdam-Zuid aangehouden. De politie neemt hierbij ook een personenauto in beslag die mogelijk is gebruikt bij deze diefstal. De identiteit van de andere drie verdachten is nog onbekend.



Neem contact op

De politie wil ook deze drie verdachten graag aanhouden. Was u getuige, heeft u beelden, weet u iets anders wat kan leiden tot hun aanhouding, of heeft u informatie met betrekking tot de aanleiding van deze beroving en heeft u nog niet eerder met de politie gesproken? Neem dan contact op met de politie. Ook zoeken we nog de scooter, dit betreft een scooter van het merk Piaggio, type Vespa Sprint en blauw van kleur. De scooter is uit 2017 en heeft het kenteken DJR18T. Heeft u informatie waar deze scooter is en/ of heeft u informatie wie deze scooter in zijn bezit heeft? Neem dan alstublieft contact op via telefoonnummer: 0900-8844. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.