Cybercrime - Wilhelminapark - Tilburg

Laatste update: 15-05-2023 | 11:00 Zaaknummer: 2022329987 Datum delict: 12-12-2022 Plaats delict: Oisterwijk / Tilburg

Iemand uit Oisterwijk werd thuis gebeld door een nep bankmedewerker die het slachtoffer ervan wist te overtuigen bankpassen af te geven. Deze man pint later met de gestolen pas bij een automaat aan het Wilhelminapark in Tilburg. Hij haalt de rekening van het slachtoffer leeg. De grote vraag is: wie is dit? Laat het weten als u een vermoeden heeft!