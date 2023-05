Diefstal markt - Bisonspoor - Maarssen

Uit de bestelbus van een marktkoopman is geld en andere goederen gestolen, in totaal met een waarde van bijna 1000 euro. Dit gebeurde op de markt Bisonspoor in Maarssenbroek. De dief staan op beeld. Wie herkent deze verdachte?

Omschrijving

Op 8 oktober 2022 is rond 16.15 uur de markt net afgelopen op het Bisonspoor in Maarssenbroek. Terwijl de 73-jarige marktkoopman zijn kraam aan het opruimen is, loopt een onbekende man richting zijn bestelbus. De bestelbus is niet op slot, en de man kan de dagomzet, diverse goederen en een portemonnee uit de cabine stelen. In totaal bedraagt de schade bijna 1000 euro.

Signalement verdachte: