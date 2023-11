Bedreiging - Stationsplein - Lochem

Op het Stationsplein in Lochem heeft een jongeman in de nacht van 29 op 30 september een paar jongens bedreigd. Herken jij deze man? Tip ons!

Omschrijving

Een groepje jongens dat net uit de trein was gestapt, werd geconfronteerd met de man, die zich agressief en provocerend gedroeg. De man uitte diverse (doods)bedreigingen en gaf één van de jongens een duw. Door die duw viel de fietssleutel van de jongen op de grond. De verdachte pakte de sleutel en reed weg op een (andere) fiets. Toen één van de jongens probeerde hem tegen te houden, liet de man een mes zien.

Signalement

We zijn op zoek naar deze man. Hij is ongeveer 1.85 meter lang, heeft een lichte huidskleur, een slank postuur en bruin haar dat hij die nacht in een knotje droeg. Hij fietste op een witte fiets.

Vragen

Herken jij de man op basis van zijn signalement in combinatie met de beelden en misschien wel zijn stem? Laat het ons weten!

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl. Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt en dus niet van de politie. Je hoeft geen gegevens achter te laten en jouw informatie wordt alleen doorgegeven als het op geen enkele manier naar jou te herleiden valt.