Diefstal uit bedrijf – Katingerveldweg – Balkbrug

Aan de Katingerveldweg in Balkbrug braken twee mannen in bij een bedrijf. Ze stalen onder meer gereedschappen. Eén van de mannen zoeken we nog. Herken jij hem? Tip ons!

Omschrijving

De mannen kwamen aanrijden in een gele Ford. Eerst probeerden ze tevergeefs een container te openen die op het terrein stond. Vervolgens betraden ze de loods van het bedrijf, waaruit ze meerdere goederen stalen:

Een grijze gereedschapskar met gereedschappen, waaronder een grote waterpomp van het merk Knippex

Een ontsnoeringsapparaat

Een wit/oranje elektrische bladblazer van het mek Stihl

Een groene boormachine van het merk Hitachi

Een wit/oranje elektrische kettingzaak van het merk Stihl

De schade voor de eigenaar loopt in de duizenden euro’s.

De identiteit van één van de mannen is bekend. De andere man zoeken we nog!

Vragen

Herken jij de man op de foto bij dit bericht? De foto is niet heel duidelijk, maar misschien helpt het filmpje onderaan deze pagina. In die video zie je hem lopen. Laat het ons weten als je hem herkent!

Heb jij na 2 augustus mogelijk (één van) de gestolen goederen te koop aangeboden zien worden? Dan horen we graag van je!

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Blijf je liever anoniem? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl. Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt en dus niet van de politie. Je hoeft geen gegevens achter te laten en jouw informatie wordt alleen doorgegeven als het op geen enkele manier naar jou te herleiden valt.