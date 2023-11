Drugslab - Scholtinkstraat - Losser

Aan de Scholtinkstraat in Losser werd donderdag 9 november een drugslab aangetroffen. We zijn op zoek naar mensen die meer informatie hebben. Heb jij de afgelopen tijd verdachte situaties rondom het pand gezien? Neem dan contact met ons op.

Omschrijving

De politie kreeg die donderdagmiddag een melding van een onwelwording. Eenmaal ter plaatse troffen ze een bewusteloze man aan. Hij werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Omdat er sprake was van een verdachte situatie deed de politie verder onderzoek op het terrein aan de Scholtinkstraat. Daar troffen agenten een drugslab aan.

Heb jij meer informatie?

De politie is meteen een onderzoek gestart en het lab is inmiddels ontmanteld. De politie kan jouw hulp goed gebruiken. Heb jij de afgelopen tijd verdachte situaties rondom het pand gezien? Denk aan personen of voertuigen die daar niet thuis leken te horen. Of heb je camerabeelden waar mogelijk iets op staat? Neem dan contact met ons op!

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel 0900-8844. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl. Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt en dus niet van de politie. Je hoeft geen gegevens achter te laten en jouw informatie wordt alleen doorgegeven als het op geen enkele manier naar jou te herleiden valt.