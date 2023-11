Inbraak bestelauto – Kolkakkerweg – Wageningen

Aan de Kolkakkerweg in Wageningen werd er ingebroken in een bestelauto. Daarbij werd onder meer een portemonnee gestolen. Een man pinde vervolgens contactloos met de gestolen bankpas. Weet jij wie dit is? Laat het ons weten!

Naast de portemonnee werden er ook verschillende gereedschappen gestolen uit de bestelauto. De volgende dag rekende een man boodschappen af bij een supermarkt in Wageningen, waarbij hij gebruik maakte van de passen uit de gestolen portemonnee.

Herken jij de man die pinde met de gestolen bankpassen? Tip ons!

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl. Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt en dus niet van de politie. Je hoeft geen gegevens achter te laten en jouw informatie wordt alleen doorgegeven als het op geen enkele manier naar jou te herleiden valt.