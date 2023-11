Poging winkeldiefstal - Enschedesestraat - Hengelo

Aan de Enschedesestraat in Hengelo probeerden een man en een vrouw een doosje parfum uit een winkel te stelen. Ze hadden het al in een geprepareerde tas gedaan. Herken jij dit duo? Geef het door!

Omschrijving

De twee hadden allebei een geprepareerde tas van een andere winkel bij zich. Zij hadden er iets mee gedaan om te voorkomen dat het alarm zou afgaan bij het verlaten van de winkel. De man deed een luchtje ter waarde van meer dan honderd euro in zijn tas. Een winkelmedewerker van de winkel zag dit en sprak hem aan. Zowel de man als de vrouw gaven hun geprepareerde tas vervolgens af, waarna ze vertrokken. Omdat we vermoeden dat ze dit vaker doen, willen we graag weten wie deze mensen zijn. Tip ons als je hen herkent!

Contact

Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of bel de gratis tiplijn op 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl. Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt en dus niet van de politie. Je hoeft geen gegevens achter te laten en jouw informatie wordt alleen doorgegeven als het op geen enkele manier naar jou te herleiden valt.