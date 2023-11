Winkeldiefstal – Burgemeester J. C. van den Bergplein – Wierden

Aan het Burgemeester J. C. van den Bergplein in Wierden stal een vrouw voor zo’n 130 euro aan producten uit een drogist. Herken jij deze winkeldief? Neem dan contact met ons op!

Omschrijving

De vrouw haalde onder meer verzorgingsproducten en make-up uit de schappen. Ze hield de spullen een tijdje vast, terwijl ze in de winkel rondkeek. Op een gegeven moment stopte ze de producten in het tasje dat ze om haar schouder droeg. Ze rekende alleen twee tubes tandpasta af.

Herken jij deze vrouw of weet jij waar zij verblijft? Laat het ons weten!

Contact

Geef je tip door via bovenstaand tipformulier of bel de gratis tiplijn: 0800-6070. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl. Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt en dus niet van de politie. Je hoeft geen gegevens achter te laten en jouw informatie wordt alleen doorgegeven als het op geen enkele manier naar jou te herleiden valt.