Explosie vuurwerk – Antonlaan - Zeist

Zondag 12 november vond er een explosie plaats in een parkeergarage aan de Antonlaan in Zeist. Hierbij zijn er meerdere auto’s flink beschadigd geraakt. De politie is op zoek naar getuigen die iets hebben gezien.

Omschrijving

Rond 20:50 uur kwam er een melding binnen van een autobrand. Omwonende hoorde een flinke klap en direct de meldkamer gebeld. Na onderzoek bleek het te gaan om een ontploffing met vuurwerk bij een auto. Meerdere omstaande auto’s zijn hierdoor ook flink beschadigd geraakt. De politie doet verder onderzoek.

Iets gezien?

De politie is nog op zoek naar getuigen die iets gezien hebben. Heb jij zaterdag 11 november rond 20:50 uur iets gezien in de omgeving Antonlaan? Of wellicht personen na de klap zien wegrennen? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of onderstaand tipformulier. Of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of online.