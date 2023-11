Gewapende beroving - Zonnewijzer - Veenendaal

In Veenendaal is zaterdagmiddag 4 november tussen 17.00 en 18.00 uur een 16-jarige jongen onder bedreiging van een steekwapen beroofd. Dit gebeurde in een steegje bij de Zonnewijzer. De jongen werd bedreigd door drie andere jongens. We zijn op zoek naar getuigen.

Omschrijving

Die zaterdagmiddag begint de 16-jarige jongen aan zijn dienst als bezorger van een supermarktbedrijf. Tijdens zijn dienst stapt hij op de fiets en stopt hij tussen 17.00 en 18.00 uur bij een steegje bij de Zonnewijzer. Op dat moment komen er drie jongens naar hem toe gelopen. Uit het niets wordt de 16-jarige jongen door een van de jongens getrapt en tegen de muur geduwd. Vervolgens wordt hij bedreigd met een steekwapen en beroofd van zijn spullen. Daarna rennen de drie jongens er vandoor.

Signalement verdachten

De drie jongens waren allemaal gekleed in een zwart trainingspak met zwarte schoenen en zwarte handschoenen. Ze waren rond de 1.90 meter lang en hadden een dun postuur. Een van de jongens had donker haar met kleine krulletjes.

Iets gezien?

De politie onderzoekt deze gewelddadige beroving en komt graag in contact met mensen in de buurt die iets hebben gezien. Heeft u gezien waar de jongens vandaan kwamen of waar ze na de beroving heen renden? Heeft u camerabeelden in de buurt waar ze op te zien zijn? Neem dan contact op met 0900-8844 of vul online het tipformulier in. Hier kunt u ook direct beelden uploaden. Liever anoniem melden? Dat kan via 0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl.